Il censimento linguistico diventa digitale in Alto Adige

Il censimento linguistico in Alto Adige, indispensabile per il calcolo della proporzionale per i posti nel pubblico impiego e per l'edilizia sociale, diventa digitale.

Con l'introduzione a livello nazionale del censimento permanente Bolzano ha dovuto adeguare la procedura che finora era decennale. Ora gli altoatesini potranno dichiarare la loro appartenenza a uno dei tre gruppi linguistici (tedesco, italiano e ladino) anche in forma digitale, ha annunciato il governatore Arno Kompatscehr. La data di riferimento sarà il 30 settembre prossimo. Resta comunque valida anche la possibilità, in un secondo momento, della dichiarazione cartacea.



