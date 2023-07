F1: Steiner per un breve 'pit stop' in municipio a Merano

Il meranese Günther Steiner, team principal della Haas, la scuderia statunitense che partecipa al campionato mondiale di Formula 1, ha fatto una breve visita nella sua città natale.

Subito dopo la gara di F1 in Ungheria, Steiner è tornato in Alto Adige per una visita ai parenti. Prima di ripartire alla volta di Spa-Francorchamps, dove domenica 30 luglio è in programma il Gran Premio del Belgio, ha effettuato un breve 'pit stop' in municipio. Steiner è stato ricevuto in sala Giunta dal sindaco Dario Dal Medico e dagli assessori Nerio Zaccaria e Marco Perbellini. "Günther Steiner, meranese doc, ha dedicato la sua vita alle competizioni motoristiche - dai rally alla Nascar alla Formula 1 - ed è diventato, per la sua professionalità e il suo carisma, un personaggio di fama internazionale. È stato un piacere e un onore poterlo accogliere in municipio e conoscere di persona. Da meranesi e da sportivi siamo orgogliosi di lui e gli auguriamo ogni successo", ha detto il sindaco.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA