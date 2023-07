Chiuso per il maltempo il sito di Punta Linke, sull'Ortles-Cevedale

Il maltempo degli ultimi giorni ha reso inagibile il sito della Grande guerra di Punta Linke, a 3.629 metri di altitudine, nel gruppo dell'Ortles-Cevedale, in Trentino. Il percorso espositivo, danneggiato da un fulmine, sarà interdetto al pubblico per tutta l'estate.

Il sito storico, riaperto da alcune settimane, costituisce un'importante testimonianza di quella che era il fronte in alta quota della prima guerra mondiale. Sul posto è conservato il motore della stazione di transito della teleferica austro-ungarica che garantiva il collegamento tra Cogolo di Pejo e il "Coston delle barache brusade", rimasta sepolta dai ghiacci per quasi cento anni.

Alcuni dei reperti trovati sul luogo sono visibili nello Spazio archeologico sotterraneo (Sas) di Trento, che ospita la mostra "La memoria nel ghiaccio. Archeologia della Grande guerra a Punta Linke".



