Svp dopo lo strappo con Widmann, 'esiste solo una Volkspartei'

"Esiste solo una Suedtiroler Volkspartei, questo è fuori discussione". Lo afferma la direzione del partito dopo l'uscita dell'ex assessore Thomas Widmann, che si presenterà alle provinciali in autunno con una sua lista.

I membri della direzione in una nota dimostrano unità e sostengono la linea indicata dal segretario Philipp Achammer e dai leader locali della Svp.

"E' stato Thomas Widmann a determinare la rottura e la sua iscrizione al partito è quindi decaduta. La sua lista si unisce ad altre liste concorrenti che correranno alle elezioni provinciali in autunno", prosegue la Svp. La direzione esprime comunque preoccupazione che la governabilità della Provincia autonoma e il ruolo di rappresentanza nei confronti di Roma "possano essere gravemente compromessi".

"Ognuno è libero di candidarsi alle elezioni. Per la Svp i candidati sono stati eletti attraverso le circoscrizioni e gli organi di partito. La Volkspartei è sicura di poter convincere con un buon programma e con il capolista Arno Kompatscher", conclude la nota.



