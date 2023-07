Successo a Dobbiaco per l'orchestra giovanile federale tedesca

Nell'ambito delle "settimane musicali Gustav Mahler" al Centro culturale di Dobbiaco si è esibita l'Orchestra giovanile federale tedesca con Martynas Levickis alla fisarmonica. Dopo aver eseguito "The Ghost Machine Treatise" del contemporaneo Daniel Nelson, Levickis ha dato ulteriore prova del suo talento e virtuosismo con un bis che ha entusiasmato il pubblico.

Nato in Lituania nel 1990, a soli 20 anni ha vinto il campionato mondiale di fisarmonica, la Coupe Mondiale. Come solista è stato ospite delle più prestigiose orchestre internazionali. L'orchestra giovanile "Bundesjugendorchester" è composta da circa 90 giovani musicisti tedeschi di età compresa fra i 14 ed i 19 anni che si trovano tre volte all'anno con direttori d'orchestra di altissimo livello per le prove prima delle esibizioni che si svolgono in giro per il mondo. Venti ex musicisti del Bundesjugendorchester sono membri dei Berliner Philarmoniker.

È la settima volta che l'orchestra tedesca si esibisce a Dobbiaco nell'ambito delle Settimane musicali mahleriane. Sotto la direzione di Clemens Schuldt, direttore principale dell'Orchestra da Camera di Monaco di Baviera, il Bundesjugendorchester ha eseguito fra l'altro la sinfonia n.7 di Jean Sibelius e il Poema sinfonico "Don Juan" di Richard Strauss.



