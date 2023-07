Ruba zaini durante corso estivo in una scuola a Bolzano

I carabinieri di Bolzano hanno arrestato una donna del furto di zainetti, contenenti telefonini e soldi, durante un'attività estiva in un istituto scolastico. A seguito di una segnalazione per furto, avvenuto all'interno di un istituto scolastico, i carabinieri sono tempestivamente intervenuti, hanno rintracciato, nelle immediate vicinanze dello stesso, una bolzanina corrispondente alla descrizione fornita dai denuncianti.

Gli animatori, molti dei quali ancora minorenni, durante le suddette attività di intrattenimento, avevano segnalato il furto di cellulari di ingente valore, auricolari e denaro contante di loro proprietà. I carabinieri sono riusciti a bloccare l'autrice del reato, rinvenendo e sequestrando l'intera refurtiva consistente in sei telefoni cellulari, cinque auricolari "airpods", quattro cuffie bluetooth, dieci portafogli e tre paia di occhiali da sole. L'arrestata è stata accompagnata al carcere femminile di Trento a disposizione dell'autorità giudiziaria competente.



