Limitazioni ferrovia fra Trento e Bolzano, servizio sostitutivo

Dalle ore 1 della notte di lunedì 7 agosto alle ore 3:45 di sabato 12 agosto la circolazione ferroviaria fra Trento e Bolzano subirà variazioni o limitazioni di percorso e sarà attivato un servizio autosostitutivo fra le stazioni di Trento e Bolzano per consentire gli interventi di rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria tra Bolzano e Mezzocorona. Lo comunica Rfi.

Inoltre, tra le ore 22 di domenica 6 agosto alle 5 di mercoledì 23 agosto, i treni diretti verso l'Austria subiranno limitazioni e modifiche per consentire degli interventi in territorio estero del gestore austriaco della rete ferroviaria.

Informazioni di dettaglio su tutti i provvedimenti, sui treni interessati e sui servizi autosostitutivi sono consultabili sui siti web delle Imprese ferroviarie.



