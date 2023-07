Consiglio Trento, in aula l'assestamento di bilancio

Si è aperta questa mattina con l'intervento del presidente Maurizio Fugatti la settimana dei lavori del Consiglio provinciale dedicata alla manovra di assestamento di bilancio della Provincia autonoma di Trento, che la Giunta ha approvato a fine giugno con il disegno di legge in materia. Il presidente - sottolinea una nota - ha ripercorso i punti salienti di questi cinque anni di legislatura, e tracciato le linee per il futuro, con una serie di interventi che guardano all'infrastrutturazione del territorio, viabilistica e non solo, alla ricerca, all'innovazione e alla produttività, alle Olimpiadi 2026 ma anche alle famiglie e al tema della natalità, obiettivi sui quali la finanza provinciale investe 457,9 milioni sul triennio 2023-2025. Tanti poi i temi di stringente attualità toccati dal presidente, a partire dagli effetti della guerra, con tutte le misure necessarie per contrastare le emergenze, senza dimenticare la Tempesta Vaia, la pandemia, la tragedia della Marmolada.

"La nave ha continuato a navigare nonostante difficoltà che talvolta ci sono sembrate insuperabili, tanto erano grandi e complesse. Tuttavia, nonostante difficoltà e contingenze, siamo riusciti a non dimenticare ciò che ci caratterizza e ci unisce: il nostro abitare una terra autonoma. Siamo rimasti orgogliosamente consapevoli che la qualità della vita sul nostro territorio e la capacità di governarlo essendone protagonisti deriva in massima parte dall'autonomia che lo Statuto ci garantisce. Autonomia, questa, che va vissuta, esercitata e che deve essere oggetto di costante evoluzione, nell'ambito di un sistema sempre più complesso, in cui anche un territorio piccolo deve continuare a contare", ha detto Fugatti nella sua relazione.



