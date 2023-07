Aveva violato la quarantena Covid, assolto in tribunale

In piena pandemia, nel 2021, un altoatesino residente nel Burgraviato era stato sanzionato, come previsto dalle norme anti-Covid, per aver violato la quarantena: l'uomo era stato infatti sorpreso fuori casa dalle forze dell'ordine, durante un controllo, pur essendo risultato positivo al coronavirus. L'uomo era stato condannato a pagare una multa di 4mila euro, con decreto penale, per violazione dell'obbligo di quarantena, ma aveva presentato ricorso. Il tribunale di Bolzano ha ora accolto il ricorso, annullando il decreto penale, anche in seguito all'orientamento espresso da una sentenza del Tribunale di Milano che, nel dicembre 2022, aveva assolto un altro imputato in una vicenda analoga.

In quel caso il giudice affermò che "un regolamento generale e indifferenziato che imponga la quarantena ai positivi appare incostituzionale". Nel caso dell'altoatesino, inoltre, gli avvocati hanno dimostrato che l'invito a rispettare la quarantena gli venne notificato dall'Azienda sanitaria altoatesina solo tramite un messaggio sul cellulare anziché con una lettera raccomandata o una pec: egli avrebbe anche potuto non notare l'avviso, che non è stato quindi ritenuto valido dal giudice bolzanino. L'uomo non dovrà quindi pagare la sanzione.





