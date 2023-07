I carabinieri hanno arrestato una donna che al culmine di una lite ha ferito ad una mano il compagno 40enne con un coltello. È successo domenica mattina in una frazione di Arco, in Trentino. La donna potrebbe essere accusata di maltrattamenti ma sarà la procura di Rovereto, al termine dell'interrogatorio di convalida a stabilire per quale reato procedere.



