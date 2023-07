A Folgaria tappa trentina ACI Golf 2023

Domenica scorsa al campo di golf di Folgaria si è tenuta la tappa trentina di selezione del 32esimo Campionato italiano di golf, aperta ai Soci ACI ed organizzata dall'Automobile Club Trento. Il campionato, con il patrocinio della Federazione Italiana Golf, è suddiviso in 36 tappe sul territorio nazionale, che stanno portando sul green oltre 3.000 persone le loro famiglie. I Soci ACI vincitori delle due categorie nette di ogni gara parteciperanno alla finale, che quest'anno si terrà nel Golf Club Is Molas di Pula, nel Sud Sardegna, dal 24 al 30 settembre.

Gli iscritti alla gara sono stati 151 (l'anno scorso si era chiusa la prima edizione con un centinaio), i quali si sono sfidati su un campo di 18 buche fino a sera inoltrata, con la formula stroke play individuale su quattro categorie. I vincitori della 1ª e 2ª categoria hanno accesso diretto alla finale sarda, quelli di 3ª e 4ª vi accederanno tramite ranking ("Race to Is Molas"). Novità la finale del lordo, che coinvolgerà i vincitori del primo lordo nelle gare di selezione.

A seguire, sempre in serata, le premiazioni alla presenza del presidente dell'AC Trento Fiorenzo Dalmeri, del direttore Leopoldo Zuanelli Brambilla, assieme al presidente del Golf Club di Folgaria Fabrizio Bevilacqua e al direttore Daniele Binda.

Presenti anche Michele Tessadri di Autoindustriale e Massimo Peterlini, dell'omonima azienda produttrice di miele trentino.

Tra i premiati, una menzione al primo netto di 1ª categoria, Mattia Muratori (Socio AC Trento), e al primo netto di 2ª categoria, Annalisa Oss. Vincitore assoluto della tappa (primo lordo di 1ª categoria) Lorenzo Sartori (Socio AC Trento).

Soddisfatto il Direttore dell'AC Trento, che ha sottolineato la capacità dell'ente "oltre ad occuparsi di mobilità, traffico ed educazione stradale" di organizzare "eventi e momenti anche conviviali per i suoi 11mila soci".

Questi i partner della manifestazione: Auricchio e Sara Assicurazioni a livello nazionale mentre, del territorio trentino: Areaderma, Autoindustriale Mercedes, Birrificio Plotegher, Buonristoro, Cavit, Distilleria Marzadro, Folgaria Ski, Mercato Moderno, Miele Peterlini, Pastificio Felicetti, Trentino Marketing.



