Turista tedesca muore sul Gran Pilastro in Alto Adige

Una turista tedesca di 46 anni ha perso la vita sul Gran Pilastro, in Alto Adige. La donna è precipitata nel tentativo di scalare la montagna della val di Vizze. L'incidente sarebbe avvenuto in prossimità della vetta alta 3.510 metri. La donna sarebbe inciampata, forse sui propri bastoncini da trekking, e precipitata per un centinaio di metri, morendo sul posto. Sul posto sono intervenuti l'elisoccorso Aiut Alpin Dolomites con il soccorso alpino e la Guardia di Finanza.

Un alpinista trentino è stato invece ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Bolzano dopo essere precipitato per una ventina di metri mentre stava arrampicando lungo la via Rizzi sulla parete est della Roda di Vael nel gruppo del Catinaccio, in val di Fassa. Il climber ventenne si trovava al settimo tiro dal primo di cordata quando ha perso l'appiglio e, nella caduta, ha sbattuto contro la parete perdendo conoscenza.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA