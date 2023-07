Turista italiano precipita e muore in val Badia

Un turista italiano ha perso la vita durante un incidente in montagna in val Badia, in Alto Adige. L'uomo di 50 anni si trovava sui pendii del Santa Croce, nei pressi della Grotta della neve. Durante un passaggio esposto, sembrerebbe senza sicura, è precipitato per una decina di metri su un nevaio, che però non ha retto il peso e l'uomo è così finito nelle gelide acque sottostanti. Sul posto sono intervenuti il soccorso alpino, con la Guardia di finanza e l'elisoccorso Aiut Alpin Dolomites. La salma è stata recuperata con il verricello è portata a valle.



