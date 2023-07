Stazione mobile dei carabinieri per la movida a Bolzano

I carabinieri di Bolzano hanno ripristinato la stazione mobile, presidio di legalità per il controllo capillare e integrato delle aree più a rischio del Capoluogo.

Come già anticipato dall'assessora comunale alla scuola, l'Arma ha deciso di intensificare i controlli sia nel centro cittadino, in quelle aree considerate luoghi della "movida", ma anche nelle piazze ove si sospetta che vi sia spaccio di droga o in quelle zone ritenute più a rischio e ove i pregiudicati si sentono liberi di riunirsi. La stazione mobile, come già avvenuto lo scorso inverno, sarà dislocata sia nel cuore del capoluogo, nelle vicinanze delle scuole, del teatro, di piazza della Madonna, della stazione, del duomo, così come nel rione Casanova, in tutte quelle aree franche che richiedono una presenza significativa dell'Arma, sia come deterrente, che come strumento di repressione delle condotte che turbano la quotidianità cittadina.



