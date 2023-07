Lisek vince il Meeting di salto con l'asta di Silandro

Venerdì sera si è disputato il 20° meeting di salto con l'asta di Silandro. Poco prima le ore 23.30 la vittoria è andata al 30enne polacco Piotr Lisek, che si è imposto con 5,73 metri. In una fredda serata d'estate (con pioggia all'inizio), anche quest'anno il pubblico a Silandro era molto numeroso (oltre 1.000 persone presenti).

Il successo è andato con 5,73 m a Piotr Lisek, che ha vinto davanti al turco Sasma Ersu (5,43 m) ed all'azzurro Federico Biancoli (5,23 m). Nicolò Fusaro - anche lui ha superato 5,23 m, prima di fermarsi tre volte a 5,33 m - ha chiuso in quarta piazza. Il 23enne astista bolzanino era l'unico altoatesino presente a Silandro. "Sono molto soddisfatto della mia prova. Ho mancato il mio personale di soli tre centimetri. Grazie a tutti per il sostegno, essere qui è sempre bellissimo", queste le parole di Fusaro.

Prima della gara maschile si è disputata per la prima volta anche una prova riservata alle donne. Al via pure Nathalie Kofler, che ha conquistato il secondo posto. La 22enne di Lana ha superato 4,00 m, poi si è fermata tre volte a 4,10 m. Il successo è invece andato all'azzurra Giada Pozzato, che con 4,25 m ha stabilito anche un nuovo personale.



