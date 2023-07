In sella a motociclo rubato aggredisce i carabinieri a Bolzano

I carabinieri di Bolzano hanno arrestato un uomo per resistenza a un pubblico ufficiale. Lo stesso dovrà altresì rispondere di ricettazione. I militari, l'altra notte, sono intervenuti in via Achille Grandi, dove era stato segnalato la presenza di alcuni soggetti che percorrevano la strada con un motociclo a velocità sostenuta.

Giunti sul posto, alla vista dei militari, due dei tre soggetti si sono dati alla fuga, mentre il terzo, in sella alla moto, ha atteso che uno dei due Carabinieri si avvicinasse per partire a tutta velocità e guadagnare la fuga. Dopo un breve inseguimento i carabinieri sono riusciti a fermare il fuggitivo, poi identificato in un ventiquattrenne senza fissa dimora. Lo stesso, per tentare di sottrarsi al controllo ha aggredito i militari anche utilizzando il casco, venendo però bloccato e tratto in arresto per l'ipotesi di reato di resistenza a un pubblico ufficiale. Il motociclo, rubato a Bolzano a inizio luglio, è stato restituito al proprietario. La misura precautelare è stata convalidata.



