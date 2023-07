Alto Adige: Svp, 'Widmann non è più un nostro iscritto'

L'ex assessore altoatesino e figura storica della Svp Thomas Widmann ha comunicato al suo ormai ex partito l'uscita dal gruppo consiliare. A questo punto il 63enne lunedì parteciperà alla seduta consiliare da indipendente, riducendo la maggioranza di Svp e Lega ad appena un voto.

"In democrazia ognuno è libero di farlo. Dal punto di vista politico, egli ha sancito la rottura con la Svp, nonostante i tentativi di mediazione da parte del segretario", affermano i leader locali del partito in una nota, sostenendo la linea indicata dal segretario Philipp Achammer, secondo il quale l'iscrizione alla Svp decada in caso di candidatura su una lista avversa. "Thomas Widmann non è più iscritto della Suedtiroler Volkspartei. Purtroppo contribuisce così a rendere più difficile la governabilità della nostra Provincia e a indebolire la rappresentanza dell'Alto Adige nei confronti di Roma", conclude la nota.



