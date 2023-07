Widmann, 'in Consiglio provinciale mi comporterò come sempre'

E' segnata dall'incognita Widmann la seduta del Consiglio provinciale di Bolzano che è convocato da lunedì per discutere gli importanti disegni di legge sulla coltivazione di sostanze minerali e l'assegnazione di concessioni per grandi centrali idroelettriche, come anche il rendiconto 2022 e il bilancio di assestamento 2023. "Mi comporterò come sempre", fa sapere all'ANSA l'ex assessore che ieri ha rotto definitivamente con la Svp, annunciando la sua candidatura con una propria lista.

In una prima reazione il segretario Svp Philipp Achammer aveva precisato che in caso di candidatura in una lista concorrente l'iscrizione al partito di raccolta decade automaticamente. Nella primavera 2022 Widmann era uscito dalla giunta dopo un lungo braccio di ferro con il governatore Arno Kompatscher, solo dopo che il Consiglio aveva varato la riduzione della giunta.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA