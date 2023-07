Trento Film Festival ricorda Purgatori, 'un onore averlo con noi

"Il 28 aprile scorso la cerimonia di inaugurazione della 71ª edizione del Trento Film Festival ebbe un ospite di eccezione. Lo invitammo perché la sua storia professionale, nella quale giornalismo e cinema si erano profondamente intrecciati, lo rendeva una figura del mondo della cultura italiana del tutto coerente con l'identità e la storia del nostro Festival. Andrea Purgatori accettò l'invito e non smentì le attese. Nella Sala grande del Castello del Buonconsiglio, con il tono distinto ma ficcante che ne contraddistingueva l'eloquio, spiegò l'importanza dell'onestà intellettuale e del parlare chiaro, contro la vuota retorica di cui è spesso colmo il discorso pubblico. Ne abbiamo appreso con dolore la scomparsa, prematura e inaspettata, e siamo onorati di averlo potuto conoscere e ospitare in una delle sue ultime apparizioni pubbliche". Lo scrive in una nota il presidente del Trento Film Festival, Mauro Leveghi.



