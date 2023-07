Oliver Stone in Alta Badia studia la Grande guerra

Il regista americano Oliver Stone ha trascorso alcuni giorni a San Cassiano in Alta Badia. La visita nelle Dolomiti è anche stata una sorta di "preview" del festival di cinema e arte che l'Associazione Culturale Alta Badia Art and Film Fest intende realizzare nell'estate 2024.

Stone e sua moglie Chong si sono documentati, tra l'altro, sui combattimenti su queste montagne durante la Prima Guerra Mondiale.

Oliver Stone non poteva farsi mancare una visita al Forte Tre Sassi al Passo Valparola. Non solo il museo dedicato alla Prima Guerra Mondiale, ma durante la sua visita, il regista e sua moglie hanno approfittato dell'occasione per visitare il Messner Mountain Museum al Plan de Corones, accompagnati personalmente dall'alpinista. Inoltre Stone ha anche individuato una location spettacolare per il festival, dove poter proiettare delle immagini accompagnate da musica ai piedi del Sas Dlacia a San Cassiano.



