Morto 16enne trentino scontratosi contro un albero in bici

Non ce l'ha fatta il giovane di 16 anni ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione del Santa Chiara di Trento in seguito all'incidente in bici elettrica avvenuto lo scorso 18 luglio sulla strada che da Fondo porta a Brez, in val di Non.

Il giovane lavorava presso la Famiglia cooperativa di Fondo come stagionale. Superata la frazione di Vasio, il ragazzo, che stava tornando a casa per la pausa pranzo, ha perso il controllo della bici, scontrandosi violentemente contro un albero. Le sue condizioni sono apparse subito gravi.

L'allarme è stato lanciato da un automobilista di passaggio.

I carabinieri della compagnia di Cles non hanno rilevato responsabilità da parte di terzi.



