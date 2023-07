Casi di dissenteria, Comune Nogaredo consiglia acqua bollita

"Lunedì abbiamo ricevuto delle segnalazioni da parte di alcuni cittadini che hanno avuto dei casi di dissenteria nel weekend". Così all'ANSA il sindaco di Nogaredo, Alberto Scerbo, che nella giornata di mercoledì 19 luglio ha emanato un'avviso cautelativo in cui scrive che, "a scopo precauzionale, si ritiene necessario invitare le utenze private servite dall'acquedotto di utilizzare l'acqua (ad uso alimentare, ndr) solo previa bollitura fino a diversa disposizione".

"Martedì - prosegue il sindaco - abbiamo disposto delle verifiche, condotte da Ecoopera, per scongiurare eventuali problematiche. Al momento hanno escluso che le fonti abbiano problemi di contaminazione. I medici di base, invece, ci hanno segnalato un virus intestinale che sta circolando in diversi comuni della destra Adige, non solo a Nogaredo. A scanso di equivoci, però, mi è sembrato importante fare subito degli accertamenti e prendere la decisione più cautelativa per i cittadini: così mercoledì siamo usciti con questo avviso. Questa mattina i tecnici stanno facendo degli interventi, nel pomeriggio ci saranno aggiornamenti".

Nel frattempo, diversi utenti social si sono lamentati sotto il post pubblicato su Facebook dall'amministrazione comunale nella giornata di mercoledì 19 luglio. "Siamo già due in casa con gastroenterite", "adesso mi spiego la dissenteria, vomito e febbre", "anch'io da lunedì crampi dissenteria e febbre a 39, non è la prima volta che succede, l'acqua è bene primario essenziale, se non siete capaci di gestire rivolgetevi a persone competenti, la salute dei cittadini è al primo posto".



