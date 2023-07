Cade dal sentiero in Val di Genova,escursionista in ospedale

Gli operatori del Soccorso alpino del Trentino sono intervenuti per recuperare un escursionista originario di Salerno caduto da un sentiero nei pressi delle cascate del Lares, in Val di Genova (Comune di Massimeno).

L'incidente è avvenuto poco dopo le 16. Nella caduta, causata probabilmente da una perdita di equilibrio durante l'escursione, l'uomo ha battuto la testa, riportando un possibile trauma cranico.

Inizialmente - si apprende - sono intervenuti sul posto gli operatori della Stazione di Punzolo per prime cure mediche.

Tuttavia, dato lo stato confusionale dell'uomo, è stato richiesto l'intervento dell'elicottero di soccorso per il trasferimento all'ospedale Santa Chiara di Trento.



