Unterholzner, 'Widmann non sarà nostro candidato'

Il consigliere provinciale della lista Enzian Josef Unterholzner ha convocato una conferenza stampa con il promettente titolo "Thomas Widmann" per comunicare ai cronisti che l'ex assessore alla sanità non sarà candidato nel suo movimento. "Non ci sono stati colloqui in merito e nessuno si è rivolto all'altro con tale proposta", ha ribadito Unterholzner. Il consigliere provinciale ha ricordato di avere alle spalle 35 anni di esperienza come imprenditore e di essersi presentato cinque anni fa (con il Team K, ndr.) "perché l'Alto Adige ha estremo bisogno di un cambiamento politico" e di ricandidarsi ora con la propria lista Enzian alle provinciali in autunno. Unterholzner non si è detto preoccupato del fatto che Renate Holzeisen si presenti con la lista Vita e Juergen Wirth Anderlan con la propria lista Jwa e che entrambi strizzino l'occhio ai no vax. "Il covid e i suoi effetti non sono passati come invece ci vogliono far credere e per questo non è solo un tema della mia lista Enzian e non ho nessun problema in merito", ha concluso il consigliere provinciale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA