Sequestrati 15,5 chili di hashish, due arresti a Trento

La Guardia di finanza di Trento ha arrestato due persone di nazionalità marocchina per traffico di stupefacenti, sequestrando oltre 15.5 chilogrammi di hashish e denaro contante per circa 17.700 euro.

I militari - si apprende - hanno notato uno dei due uomini a bordo di un auto lungo la statale del Brennero, durante un servizio di controllo del territorio. Alla vista della pattuglia, l'auto ha cambiato direzione, insospettendo i finanzieri, che hanno avviato i controlli sul mezzo (intestato a un italiano residente in provincia di Torino ma utilizzato da un marocchino con precedenti specifici).

I finanzieri hanno quindi pedinato l'auto fino ad una zona residenziale nella frazione di Meano, dove è arrivato un secondo uomo, sempre di origine marocchina e con numerosi precedenti in traffico di stupefacenti. I militari sono quindi intervenuti per bloccare e identificare i due. Il controllo sulle due auto, effettuato con l'ausilio dei cani antidroga Aron e Apiol, ha poi permesso di recuperare 159 panetti di colore marrone, risultati essere oltre 15,5 chilogrammi di hashish, e 17.700 in contanti, rispettivamente nascosti nel baule della prima auto e sotto il sedile della seconda.

I successivi riscontri hanno consentito di accertare come la persone residente a Torino fosse giunta a Trento proprio per effettuare la consegna di droga, il cui livello di purezza avrebbe permesso la realizzazione di almeno 15.000 dosi, per un valore al dettaglio pari a 185.000 euro.

L'autorità giudiziaria ha disposto il trasferimento dei due uomini nel carcere di Trento per traffico di stupefacenti.





