Ricorso di due madri,Campidoglio-Viminale condannati a risarcire

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di due madri e della loro figlia, cittadine italiane residenti in Francia, e condannato il sindaco di Roma capitale e il ministero dell'interno a rifondere quasi 11 mila di spese legali, perchè - spiega l'avvocato Alexander Schuster - il Campidoglio "si rifiuta da anni di ricevere atti di nascita o riconoscere adozioni straniere che riguardano due madri, costringendo così queste famiglie a onerose battaglie processuali".

"La giustizia arriva solo con i mezzi economici per far fronte alle spese di un processo e fin troppo spesso - evidenzia la nota dell'avvocato - i giudici compensano le spese di lite, anche se la famiglia vince". "Siamo sin dall'inizio una famiglia con due madri e due bambini sia per il diritto francese che per quello svedese. Per l'Italia ci sono voluti sette anni", commentano le due donne.



