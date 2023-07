E' ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Bolzano il pilota di un deltaplano, precipitato a mezzogiorno a Campo Tures, in valle Aurina. Il turista tedesco era decollato ad Acereto per una lezione di volo. Sul posto sono intervenuti l'elisoccorso Pelikan 1, la Croce bianca e i carabinieri, ai quali spetta la ricostruzione della dinamica dell'incidente.



