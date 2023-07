Ipl, 'intelligenza artificiale rimodellerà il mondo del lavoro'

"Oggi tutti parlano della carenza di manodopera qualificata, ma solo a pochi è chiaro che ci troviamo di fronte a un punto di svolta ancora più incisivo e che rimodellerà completamente il modo di lavorare e di vivere: la trasformazione digitale, guidata da tecnologie basate sull'intelligenza artificiale - con tutti i suoi vantaggi e svantaggi. Dobbiamo essere preparati anche a questa nuova sfida". Lo afferma il presidente IPL, Andreas Dorigoni.

Guardando ai prossimi dodici mesi, la netta maggioranza dei lavoratori dipendenti intervistati dall'Ipl prevede uno sviluppo positivo dell'economia locale. "Il miglioramento di quasi tutti gli indicatori del sentiment dei lavoratori dipendenti - osserva il direttore dell'Ipl, Stefan Perini - consente diverse interpretazioni. Una di queste è che, dopo tanti mesi difficili dettati prima dal Coronavirus e poi dalla crisi energetica aggravatasi con la guerra in Ucraina, i lavo-ratori dipendenti vedono di nuovo la luce alla fine del tunnel e possono quindi riprendere fiato".

Per quanto riguarda l'Alto Adige, il punto di svolta nella politica dei tassi d'interesse non è ancora stato raggiunto e la massiccia erosione del potere d'acquisto e dei risparmi (un sesto in soli due anni!) avrà un impatto notevole sull'economia (bisogna solamente capire quando e con quale intensità).

L'inflazione rimane elevata e l'onere degli interessi si fa sentire (chi ha un mutuo per l'acquisto di un'abitazione con un tasso variabile deve fare i conti con una spesa mensile aggiuntiva che è in media di 154 euro), ma il mercato del lavoro è solido. Va inoltre notato che la dinamica del credito locale, a differenza di quella di altri Paesi, non è ancora crollata, il che è sorprendente se si considera il significativo inasprimento dei tassi di inte-resse. Ciò configura alla fine un andamento complessivamente positivo, alla luce del quale l'IPL prevede per l'economia altoatesina nel 2023 un PIL in aumento del +0,7%.





