Convenzione per la gestione del palazzo di giustizia a Bolzano

La giunta regionale del Trentino Alto Adige, su proposta dell'assessora al patrimonio Waltraud Deeg, ha approvato lo schema di convenzione tra la Regione e la Provincia autonoma di Bolzano per la gestione delle attività di manutenzione del Palazzo di Giustizia della città. L'obiettivo è quello di garantire il buon funzionamento della giustizia sul territorio. Nella convenzione, che ha una durata di 9 anni, si legge che la Regione si avvale degli uffici della Provincia autonoma di Bolzano la quale si impegna a provvedere agli arredi e a eseguire gli interventi di ordinaria manutenzione del palazzo di Giustizia.

La manutenzione e valorizzazione degli edifici pubblici è fondamentale, soprattutto del Palazzo di Giustizia che ha un valore stimato di 40 milioni di euro. La Provincia si farà carico di tutti gli interventi, compresa la fornitura degli arredi qualora siano correlati ad interventi straordinari, mentre la Regione riconoscerà alla Provincia gli oneri per gli interventi effettuati, attraverso un conguaglio annuale di 200.000 euro. In capo alla Regione restano i servizi funzionali agli immobili necessari per il funzionamento degli uffici giudiziari e la fornitura delle attrezzature.

La convenzione è la base di altri progetti che sono in cantiere tra la Regione e la provincia autonoma di Bolzano. Il più importante di tutti è sicuramente il nuovo polo della giustizia di Bolzano che potrà ospitare non solo gli uffici del giudice di pace, ma possibilmente anche tutti gli uffici giudiziari attualmente situati in immobili in locazione. "Con questa nuova convenzione possiamo fare un passo avanti e migliorare le condizioni strutturali del Palazzo di Giustizia nonché l'ambiente di lavoro. La finalità di questa Convenzione è proprio quella di garantire un miglior coordinamento e razionalizzazione delle attività delle Regione e della Provinciale ed una maggiore efficacia ed efficienza nella gestione del Palazzo di Giustizia di Bolzano", afferma Deeg.





