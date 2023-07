Andrea Rispoli al Comando Forestale, Guido alla riforma penale

Due importanti nomine sono avvenute in queste ore per i fratelli Rispoli. Il generale di Corpo d'armata Andrea Rispoli andrà a dirigere il Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare dell'Arma con sede a Roma e con competenza in tutto il territorio nazionale. "L'Arma è una grande istituzione e cerca ogni giorno di conquistare quella fiducia che il cittadino nutre nella nostra istituzione", ha detto il generale nel corso della cerimonia di avvicendamento del Comandante Interregionale Carabinieri "Ogaden".

Il Ministero della giustizia ha invece nominato Guido Rispoli, procuratore generale della Corte d'Appello di Brescia, membro della Commissione di studio per la riforma del processo penale. Un altro componente della commissione sarà l'avvocato bolzanino Beniamino Migliucci.



