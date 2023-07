Achammer, 'con candidatura avversaria decade tessera Svp'

"Come segretario della Svp, mi rammarico di questa decisione, perché mi sono sempre impegnato per tenere il partito unito. Tuttavia, deve essere chiaro che c'è ancora una sola Svp e che ulteriori liste - stando allo stato attuale delle cose, sembra che se ne presentino diverse altre per le elezioni in autunno - rendono la governabilità della Provincia più difficile". Philipp Achammer in una prima dichiarazione in merito all'annuncio dell'ex assessore Thomas Widmann di candidarsi con una sua lista.

"Alla fine, però, prevarranno le idee e i concetti migliori e la Svp, con il suo capolista, il suo programma e i suoi candidati, sarà in grado di conquistare la fiducia degli elettori", continua Achammer. "Per quanto riguarda l'iscrzione alla Svp di candidati di altre liste, lo statuto del partito è chiaro: l'iscrizione decade automaticamente in caso di candidatura in una lista concorrente", conclude il segretario.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA