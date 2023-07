Manca la maggioranza altoatesina per la manovra della Regione

In Consiglio regionale, che si è riunito a Bolzano per trattare la manovra economica della Regione, sono mancati voti della maggioranza altoatesina.

Precedentemente è stato approvato il passaggio alla discussione articolata del disegno di legge Nr. 63, il primo dei tre che compone la manovra economica. I tre articoli sono stati approvati, mentre per la legge economica è prevista la procedura separata per le due Province e si è provveduto dunque ad un doppio appello nominale: per la Provincia di Trento la maggioranza è stata raggiunta con 19 voti favorevoli, mentre lo stesso risultato non è stato raggiunto per la Provincia di Bolzano e quindi trasmesso all'organo per il riesame dei rendiconti.

In mattinata è toccato al presidente della Regione Maurizio Fugatti illustrare la manovra economica che ha anche presentato un bilancio di questa legislatura. Prima dell'esame puntuale dell'articolato, si è dato spazio agli ordini del giorno, il primo dei quali firmato dai consiglieri dei Cinquestelle, che punta ad individuare luoghi e spazi da intitolare a figure femminili che si sono distinte in modo particolare. Per Brigitte Foppa (Verdi) il tema del ricordo di queste donne è centrale, non vanno dimenticate, le loro biografie sono di grande valore.

Lucia Coppola (Verdi) ha ribadito come l'idea presentata dal consigliere dei Cinquestelle Alex Marini sia di gramde importanza e che dovrebbe essere portata avanti. L'assessora Waltraud Deeg ha detto di apprezzare il tema dell'odg ma che servono tempi non brevi per verificare i nomi ed i possibili luoghi da dedicare alle donne ma ha ribadito che una proposta molto simile è già stata accolta nel recente passato. L'odg è stato respinto.

Dal Consiglio regionale è poi arrivato il via libera a due ordini del giorno per favorire la giustizia riparativa, mentre la Sala Rosa in piazza Dante ora diventa Sala Donna. La proposta di bilancio del Consiglio regionale per gli esercizi finanziari 2024-2025-2026 prevede entrate e uscite per 40.667.357 euro per il 2024.



