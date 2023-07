Fugatti: 'sinergia Trento-Bolzano ha portato ottimi risultati'

"Grazie al lavoro e alla sinergia che c'è stata in questa legislatura tra Trento e Bolzano sono stati realizzati una serie di importanti risultati a sostegno dei cittadini e delle imprese del nostro territorio, in un periodo difficile che ha fortemente provato la nostra comunità a causa dell'emergenza sanitaria". Così il presidente della Regione, Maurizio Fugatti, ha evidenziato il lavoro svolto dalla Giunta regionale nel corso degli ultimi 5 anni durante la sua relazione sul bilancio di previsione in Consiglio regionale.

Fugatti - sottolinea una nota - ha rivendicato il lavoro di squadra che ha permesso l'Accordo in materia di finanza pubblica tra il Governo, la Regione e le Province approvato nel 202 e ha ricordato le "complesse questioni finanziarie" che dal Patto di Milano "non hanno ancora oggi trovato il doveroso riconoscimento da parte del Governo al sistema autonomistico del Trentino-Alto Adige/Südtirol".

Fugatti ha sottolineato anche l'attuazione della "delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa ed organizzativa di supporto e l'aumento del personale per gli uffici giudiziari, con il project financing dell'Autostrada del Brennero e il rafforzamento del ruolo ordinamentale di raccordo della Regione che ha portato alla stesura di un Protocollo d'Intesa per la realizzazione di iniziative di cooperazione e sinergia promosse congiuntamente dai tre Enti nelle varie materie che in via trasversale presentino caratteristiche ed interessi comuni, come ad esempio la sanità, la promozione della cultura dell'Autonomia, le politiche sociali, l'energia e la mobilità".

In conclusione - ha detto ancora Fugatti - "siamo convinti di aver costituito una base sulla quale costruire una, indispensabile, fiducia reciproca e ha fornito strumenti che permetteranno, nella prossima legislatura, di proseguire sulla strada tracciata, non deve esserci nessun atteggiamento nostalgico o recriminatorio, ma dobbiamo, insieme, coltivare l'obiettivo che la dimensione regionale è indispensabile".





