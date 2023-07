Proseguono in Alto Adige i lavori per la rimozione dei danni causati dal maltempo ieri pomeriggio.

Risultano, almeno temporaneamente, chiuse la linea ferroviaria della Val Pusteria nel tratto tra Brunico e San Candido, come anche la funicolare della Mendola e il trenino del Renon nel tratto tra Soprabolzano e Santa Maria Assunta. Problemi vengono segnalati anche sulle strade di passo Costalunga, passo Lavazè e monte Pircher.



