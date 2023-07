Trentino music arena, stagione si apre con concerto per Romagna

La stagione estiva 2023 della Trentino music arena si aprirà dal 27 al 29 luglio con il "Trentino love fest", un evento musicale a cadenza annuale dedicato alla solidarietà, che quest'anno sarà rivolta all'Emilia Romagna. Tra gli ospiti ci saranno Le Vibrazioni, che apriranno la prima serata, ma anche Gianmaria, Rebel Rootz, Tormento, Nayt, Naska, Mikaela. Artisti che, ha spiegato in conferenza stampa Enzo Di Gregorio di Edg Spettacoli, che ha proposto il palinsesto, "abbracciano le nuove tendenze musicali" della musica trap.

L'apertura dei cancelli è prevista alle 17, mentre la chiusura sarà alle 2. Il biglietto costerà 2,50 euro. Le prevendite dei biglietti si apriranno martedì 18 luglio. "Tolte le spese Siae e gli oneri fiscali, verrà tutto totalmente devoluto in beneficienza. Oltre a questo verrà istituito un Iban per le donazioni spontanee, che verrà indicato sulla campagna social e sui ledwall durante l'evento", ha detto Di Gregorio durante la presentazione del palinsesto a Palazzo della Provincia, a Trento.

"L'iniziativa di luglio viene sostenuta dal Centro Santa Chiara, che ha un budget ad hoc assegnato dalla Provincia, che in base alle diverse voci vale circa 250mila euro", ha aggiunto Paolo Nicoletti, direttore generale della Provincia di Trento.

Nicoletti ha parlato anche di 250mila euro per strutture come le transenne, torri faro, backstage e bagno, per ora mobili, mentre "dall'anno prossimo l'okay della strutturazione verrà anche dal Consiglio comunale e saranno infrastrutture fisse che l'organizzatore, chiunque esso sarà, si troverà a disposizione".

L'evento di agosto, dal 23 al 26, avrà come ospiti Giuliano Palma (23 agosto), Dolcenera e i Finley (24 agosto), Morcheeba e Reberl Rootz (25 agosto), Aiello, Shari, Caffellatte e Frequenze italiane (26 agosto). I biglietti di ingresso avranno un costo di 7,50 euro, tranne il venerdì (10 euro).

Il terzo evento del 2023 è previsto a settembre, in concomitanza con l'Oktoberfest. "All'interno dell'Oktoberfest ci saranno però due momenti legati alla musica, con artisti in fase di definizione", ha detto il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti.



