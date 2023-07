Maltempo: temporale causa danni a Bolzano. In Trentino 14enne recuperato dall'Avisio

Un temporale con forti raffiche di vento ha causato danni a Bolzano e dintorni. Per il momento non si segnalano feriti. In piazza Vittoria un grande albero è stato sradicato ed è caduto nel parco che si trova alle spalle dell'omonimo monumento.

A Terlano un grosso ramo è precipitato sul prato della piscina e sul parcheggio danneggiando alcune autovetture. A Fortezza è stato scoperchiato il tetto di un'azienda e a Brunico quello di un'abitazione. A Bolzano la temperatura nel giro di pochi minuti è precipitata da 36 a 23 gradi.

Come informa il meteorologo provinciale Dieter Peterlin, l'ondata di maltempo si è poi spostata verso la Bassa Atesina.

In val d'Ultimo, come anche in val Pusteria le raffiche di vento hanno superato i 90 km/h.

Maltempo con pioggia e vento forte in Trentino, dove nel pomeriggio la Protezione civile ha diffuso un'avviso di allerta ordinaria (gialla). Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco, il più difficoltoso quello per mettere in salvo un ragazzo di 14 anni caduto nel torrente Avisio all'altezza di Predazzo.

In valle di Fassa il vento ha scoperchiato due edifici e sono caduti parecchi alberi. Sempre a causa della caduta di alcune piante per il forte vento verso le 17.30 è stata chiusa la S 50 del Rolle sia tra l'abitato di Bellamonte e l'intersezione con Lusia che da Paneveggio in direzione del Passo Rolle.

