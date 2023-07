I soci approvano il bilancio AutoBrennero: 93,5 milioni di utile

L'assemblea dei soci di Autostrada del Brennero ha approvato il bilancio 2022 deliberato dal Cda lo scorso 19 maggio. Un bilancio da record - sottolinea la società - segnato positivamente da investimenti e dalla decisa ripresa dei flussi di traffico ai ritmi pre pandemici. La società ha chiuso l'esercizio con un utile da 93,55 milioni di utile netto che ha portato i soci ad approvare all'unanimità la distribuzione dei dividendi per 25 euro ad azione. Una cifra che consente di ripartire tra i soci 37,9 milioni di cui 32,5 agli enti pubblici, che rappresentano l'84,7%.

Il valore della produzione si è attestato a 467 milioni di euro, il valore della produzione consolidato a 584 milioni, mentre l'Ebitda ha fatto segnare 213,74 milioni e l'Ebit 123,91 milioni. Tra canone, imposte ed Iva sono stati circa 164 i milioni versati dalla società all'erario. Sempre nel 2022 sono stati investiti 71,4 i milioni in manutenzioni, 36,8 quelli utilizzati per interventi di ammodernamento della tratta, il 30% in più rispetto al 2021 nonostante la società operi ancora in attesa del riaffido della concessione. Il tasso di incidentalità globale (numero di incidenti su 100 milioni di veicoli per chilometro) è sceso ancora, 14,81, inferiore anche al primato del 2021 (15,99).

"Il 2022 è stato un anno davvero straordinario. Abbiamo raggiunto i migliori risultati di sempre tanto nel fatturato, quanto nell'Ebitda, quanto nell'utile. Siamo quindi particolarmente soddisfatti di poter presentare all'assemblea risultati così eccellenti grazie ai quali guardiamo alle sfide e agli investimenti del futuro con assoluta determinazione", commenta l'ad Diego Cattoni.



