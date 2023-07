Giunta provinciale approva il 'Piano clima Alto Adige 2040'

La Giunta provinciale ha approvato oggi il Piano clima Alto Adige 2040. Il piano prevede 157 misure concrete per ciascuno dei 17 ambiti d'azione specifici (campi d'azione).

"Non partiamo dal presupposto di poter salvare il pianeta partendo dall'Alto Adige, questo sarebbe il modo sbagliato di concepire il problema", ha esordito il governatore Arno Kompatscher. "Ma dobbiamo renderci conto che dobbiamo assumerci nel nostre responsabilità. Il documento, infatti, ci obbliga a percorrere strade virtuose. Tutto questo è comunque già deciso sia livello nazionale che a livello di Unione europea, siamo pertanto obbligati ad agire", ha sottolineato Kompatscher che ha aggiunto che "la crisi va comunque usata come una possibilità per una svolta positiva".

Il piano clima prevede la neutralità climatica dell'Alto Adige entro il 2040, mentre l'Unione europea la fissa al 2050.

"Molti Laender della Germania e la Germania stessa hanno anticipato questa data, ha spiegato Kompatscher. Noi ci vogliamo provare a raggiungere prima questo traguardo, non perché ci crediamo migliori, ma perché è necessario", ha aggunto il governatore.

L'assessore all'ambiente Giuliano Vettorato ha sottolineato che il piano clima è nato con una grande partecipazione sia da parte dei cittadini che da esperti, stakeholder e politici. "Il documento obbliga la Giunta e le Giunte che seguiranno, ad attenersei alle misure fissate, per raggiungere gli obiettivi prefissati", così Vettorato.



