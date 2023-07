Forti ritardi sulla linea del Brennero dopo il maltempo

L'ondata di maltempo, che nel tardo pomeriggio ha interessato l'Alto Adige e il Tirolo austriaco, ha causato forti ritardi sulla linea ferroviaria del Brennero. I danni maggiori si sono registrati sul versante austriaco. Tre treni passeggeri internazionali con complessivamente un migliaio di passeggeri sono rimasti fermi per alcune ore su territorio italiano, riporta il portale news Stol.it. Alle 22.00 la Protezione civile altoatesina è stata mobilitata per assistere i passeggeri e rifornirli con bottigliette d'acqua. In tarda serata un binario è stato riaperto su territorio austriaco e un primo treno ha potuto proseguire il suo viaggio verso nord.

Solo in Tirolo, nelle ultime ore, si sono registrati 500 interventi dei vigili del fuoco per alberi caduti, tetti scoperchiati, cabinovie bloccate e cantine allagate. Le raffiche di vento - così l'agenzia Apa - hanno toccato i 161 km/h. Anche la linea ferroviaria che collega l'Austria in direzione est-ovest è stata interrotta in Tirolo. Tra i passeggeri rimasti bloccati risulta anche il presidente austriaco Alexander Van der Bellen.



