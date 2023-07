Achammer contro stop pubblicità, 'serve crescita qualitativa'

L'assessore provinciale all'economia e segretario della Svp Philipp Achammer respinge uno stop di pubblicità per la destinazione Alto Adige, proposto nei giorni scorsi dall'assessore provinciale Maria Hochgruber Kuenzer. "Un simile divieto non mi convince. Dobbiamo stare attenti a non respingere o addirittura a vietare tutto ciò che è nuovo in base a uno zeitgeist", ha sottolineato Achammer durante un dibattito in val Pusteria. "Quello che dobbiamo fare è sostenere una crescita buona e qualitativa che porti valore aggiunto a tutti. Ed è importante non dare tutto per scontato, come i posti di lavoro nella nostra Provincia", ha concluso Achammer.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA