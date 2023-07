Tennis: ranking Atp, Alcaraz resta n.1 e Sinner avvicina Finals

Carlos Alcaraz rimane numero 1 del mondo nei Pepperstone ATP Rankings grazie al successo a Wimbledon in finale su Novak Djokovic. Il murciano inizia la sua 29ma settimana in vetta alla classifica con 880 punti di vantaggio sul serbo.

A vent'anni, Alcaraz ha già trascorso più settimane da numero 1 di altri dodici giocatori arrivati in vetta almeno una volta da quando esiste il ranking computerizzato, introdotto nel 1973, tra cui Mats Wilander (20 settimane), Daniil Medvedev (16), Andy Roddick (13), Boris Becker (12) e il suo coach Juan Carlos Ferrero (8).

Jannik Sinner resta stabile nel ranking ATP ma guadagna due posizioni nella Pepperstone ATP Live Race To Turin, la classifica basata sui soli risultati stagionali che offre un quadro chiaro dei candidati per la qualificazione alle Nitto ATP Finals.

Dopo la sua prima semifinale a Wimbledon e in uno Slam, Sinner ha rafforzato le ambizioni di centrare la prima qualificazione diretta per le Finals dopo la partecipazione come riserva nel 2021 quando subentrò dopo la prima partita all'infortunato Matteo Berrettini. Gli ottavi di finale a Wimbledon riportano proprio il tennista romano a ridosso della Top 30.

RANKING ATP, LA TOP 20 (17-07-2022) 1 Carlos Alcaraz (ESP) 9.675 2 Novak Djokovic (SRB) 8.795 3 Daniil Medvedev 6.520 4 Casper Ruud (NOR) 5.005 5 Stefanos Tsitsipas (GRE) 4.850 6 Holger Rune (DEN) 4.825 7 Andrey Rublev 4.525 8 Jannik Sinner (ITA) 3.975 9 Taylor Fritz (USA) 3.310 10 Frances Tiafoe (USA) 3.130 11 Karen Khachanov 3.035 12 Felix Auger-Aliassime (CAN) 2.770 13 Cameron Norrie (GBR) 2.610 14 Tommy Paul (USA) 2.320 +1 15 Borna Coric (CRO) 2.315 -1 16 Lorenzo Musetti (ITA) 2.290



Riproduzione riservata © Copyright ANSA