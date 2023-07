Nidi comunali di Trento promossi a pieni voti: 9 il voto medio

L'indagine annuale sulla soddisfazione delle famiglie nei confronti del servizio di nido d'infanzia del Comune di Trento conferma l'alta qualità del servizio: 9 il voto medio, più del 97% la soddisfazione complessiva. Il campione di riferimento è costituito dai 1.148 nuclei familiari dei bambini frequentanti nel periodo di raccolta dei questionari e di quelli che, pur avendo concluso nei precedenti mesi il percorso al nido, hanno frequentato una parte dell'anno educativo. Hanno partecipato 759 famiglie. Il tasso di risposta è pari al 66%.

Gli aspetti che risultano tra i più apprezzati - sottolinea il Comune di Trento - sono lo sviluppo e la crescita del bambino favoriti dall'esperienza al nido (3,86), il servizio presso gli uffici per la domanda di iscrizione (3,83), l'accoglienza e la capacità di ascolto del personale del nido (3,82), la relazione tra educatrici e bambino (3,82). I meno soddisfacenti invece, le informazioni presenti nel sito internet (3,27) e il tempo di attesa per l'inizio della frequenza al nido (3,37), peraltro entrambi in aumento rispetto allo scorso anno.

Nell'ultima parte del questionario è stato chiesto di esprimere liberamente osservazioni e suggerimenti volti a migliorare il servizio: su 759 famiglie che hanno compilato il questionario 142, pari al 18,7%, hanno utilizzato questo spazio indicando, in qualche caso, anche più commenti riguardanti aree tematiche diverse. I temi segnalati maggiormente riguardano principalmente la partecipazione alla vita del nido, il personale e la continuità della figura di riferimento, le precauzioni per la salute dei bambini e la flessibilità oraria e periodi di chiusura. Rispetto alla gestione della graduatoria annuale approvata nel corso del mese di maggio, a seguito delle diverse fasi di riassegnazione dei posti, la percentuale di soddisfazione della domanda passa dal 69% in sede di approvazione della graduatoria, all'attuale 75,3%. Rimangono ancora 189 bambini in graduatoria dei quali 164 contattati per eventuale disponibilità sui posti liberi.



