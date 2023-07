Caro vita,a giugno l'inflazione in Trentino è stata del 5,7%

Rallenta la corsa dell'inflazione in Trentino: a giugno i prezzi sono saliti in provincia del 5,7% rispetto al 6,5% del mese precedente. Il dato trentino - informano i sindacati - si colloca al di sotto della media nazionale, che si attesta al 6,4%. La decelerazione è dovuta al calo dei prezzi energetici, mentre i prodotti alimentari restano stabili. A livello nazionale sono le spese per servizi ricettivi e ristorazione a segnare la voce di incremento più elevata tra maggio e giugno (+1,3%).

In un anno i beni alimentari sono cresciuti dell'11%, del 10% le spese per acqua, elettricità e combustibili, del 7,6% per i servizi ricettivi e la ristorazione. La media annua mobile dell'inflazione è dell'8,9%.

"Il rallentamento è una buona notizia, ma non risolve l'erosione del potere d'acquisto subito dai lavoratori e dalle lavoratrici. Non ci sono risposte sul fronte dell'adeguamento strutturale delle misure di welfare per i nuclei con figli, visto che l'assegno unico provinciale non cresce e dunque non recupera l'inflazione, così come mancano risposte sulle politiche per la casa, altra spesa che incide pesantemente sui redditi familiari", commentano i segretari di Cgil, Cisl e Uil del Trentino, Andrea Grosselli, Michele Bezzi e Walter Alotti, che giudicano "insoddisfacenti e inadeguate le misure previste dalla Giunta con l'assestamento di bilancio".



