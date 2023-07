Caldo: domani bollino rosso a Bolzano e Merano

Bollino rosso per l'ondata di caldo domani in numerosi Comuni dell'Alto Adige, da Merano lungo la valle dell'Adige fino a Bolzano, come anche in praticamente tutta la Bassa Atesina e nell'Oltradige. E' quanto prevede il bollettino del Centro funzionale provinciale della protezione civile per martedì, mentre mercoledì il livello dovrebbe scendere a giallo.

Per il rischio temperature estreme si intendono scenari legati sia al verificarsi di condizioni di temperature elevate, che di temperature basse. In entrambi i casi le temperature estreme possono avere innanzitutto effetti sulla salute delle persone, in particolare i soggetti più vulnerabili, ma anche effetti sulla funzionalità di servizi essenziali ed infrastrutture.



