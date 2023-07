Ruzzola per 100 metri sull'erba durante un'escursione

Un'escursionista è stata elitrasportata all'ospedale Santa Chiara di Trento dopo essere ruzzolata per circa 100 metri lungo un ripido pendio erboso, mentre percorreva il sentiero dei Fiori 396, in prossimità della località Col del Boia, sopra Passo Brocon (Castello Tesino), a una quota di circa 1.900 metri. Nella caduta - riferisce il Soccorso alpino del Trentino - la donna ha riportato possibili politraumi e contusioni, rimanendo sempre cosciente. La chiamata al 112 è arrivata poco dopo le 13.30 da parte del compagno di escursione.

La Centrale di Trentino Emergenza ha chiesto l'intervento dell'elicottero. Il tecnico di elisoccorso e l'equipe medica sono stati calati con il verricello sul posto e hanno prestato le prime cure all'infortunata.

In una seconda rotazione, due operatori della Stazione del Tesino del Soccorso alpino, pronti al parcheggio delle Funivie Lagorai, sono stati elitrasportati in quota per assistere i soccorritori nelle operazioni di recupero e per accompagnare a valle il compagno di gita. Dopo essere stabilizzata, l'infortunata è stata sdraiata su una barella e issata a bordo dell'elicottero per essere trasferita all'ospedale.



