Motociclista della Croce Bianca investito sull'autostrada

Un motociclista della squadra di moto soccorso della Croce Bianca di Bolzano è stato investito in autostrada mentre, per cause ancora in fase di accertamento, era fermo con la moto nella corsia di marcia di destra. L'incidente si è verificato poco dopo mezzogiorno in autostrada del Brennero, in direzione nord, una decina di chilometri a nord Bolzano. Mentre era fermo, forse per un guasto improvviso, il motociclista, 40 anni, di Bressanone, è stato investito da un'auto con roulotte guidata da un turista tedesco.

Soccorso dai colleghi della Croce Bianca, il ferito è stato portato all'ospedale con l'elicottero dell'Aiut Alpin Dolomites al San Maurizio di Bolzano, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto è intervenuta la polizia stradale della Sottosezione di Vipiteno, che ha già ascoltato la testimonianza del turista e del motociclista che era in coppia con quello ferito. Gli accertamenti sono ancora in corso. A causa dell'incidente in corsia nord si sono formati circa 6 chilometri di coda.



