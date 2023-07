Spaccio al lido di Bolzano, i carabinieri arrestano un 30enne

I carabinieri della Compagnia di Bolzano hanno arrestato un trentenne, cittadino del Gambia ma da diversi anni a Bolzano, trovato in possesso di due panetti di hashish per un peso complessivo di circa un etto e mezzo, cinque dosi di cocaina e poco più di 1.000 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuti frutto dell'attività illecita.

A seguito di segnalazioni che indicavano la presenza di soggetti dediti allo smercio di droga all'interno del lido di Bolzano, i carabinieri, anche in borghese e in costume da bagno mescolati tra i bagnanti, anche con unità cinofile, sono riusciti ad individuare l'uomo, già noto per precedenti specifici in materia di stupefacenti, che ora si trova in carcere.



