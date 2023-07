Segue una donna fino a casa e tenta di violentarla, arrestato

Un 30enne brasiliano da anni residente a Trento, già noto alle forze dell'ordine per molestie, è stato arrestato dalla Squadra Mobile della Questura di Trento per violenza sessuale nei confronti di una donna di 56 anni. Come scrive la stampa locale, i fatti risalgono a mercoledì scorso, 12 luglio, quando la donna stava rientrando in casa, in via Suffragio. Il 30enne l'ha fermata proponendole un incontro sessuale ma la donna si è diretta subito verso il suo appartamento e ha chiamato la aiuto.

Per convincerla ad aprire l'uomo ha dato fuoco ad alcuni giornali davanti alla porta d'ingresso e quando la 56enne ha aperto spaventata dal fumo lui l'ha aggredita e gettata sul divano. Nel frattempo la polizia è arrivata sul posto e ha bloccato l'uomo, che è stato portato in carcere a Spini di Gardolo. La donna, che in seguito all'aggressione ha riportato alcuni lividi, è stata invece accompagnata in ospedale dove è stata visitata.



