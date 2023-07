Una persona è rimasta folgorata dalla corrente elettrica mentre, poco prima delle 15, stava lavorando in un cantiere edile a Revò, in valle di Non. Sul posto ci sono i carabinieri di Novella e gli ispettori Uopsal, oltre al personale sanitario e all'elicottero. L'uomo, 39 anni, è ferito in modo serio.



