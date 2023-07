Fuori strada con l'auto sul Brocon, gravissimo un 32enne

Un 32enne è in gravissime condizioni all'ospedale Santa Chiara di Trento dopo un incidente stradale che si è verificato attorno alle 15.30 lungo la provinciale 75dir, strada della Roa, che da Grigno, in Valsugana, porta al passo del Brocon. Secondo le prime informazioni, l'uomo è uscito di strada autonomamente con la sua auto in un punto in cui a lato della carreggiata non è presente il guardrail: il veicolo è precipitato due tornanti più in basso. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Borgo Valsugana, i vigili del fuoco volontari ed il personale sanitario, che ha rianimato il ferito sul posto prima del trasferimento in elicottero all'ospedale di Trento, dove è arrivato in codice rosso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA